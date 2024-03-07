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  1. У світі

Загрожують штрафи: українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік

15:48, 7 березня 2024
31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах у Німеччині більше року.
Загрожують штрафи: українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік
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Українські біженці у Німеччині, які мають автомобілі, мають поставити свої транспортні засоби на облік і отримати німецькі номери до 31 березня. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть.  Про це повідомляє DW.

Це стосуються українців, які перебувають у країні більше року.

Так, 31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах у Німеччині більше року.

«Це означає, що всі українські транспортні засоби, які більше року перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині», – зазначили у міністерстві транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія.

Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал. За 8 штрафних балів у Німеччині забирають водійське посвідчення.

Водночас залишаються невирішеними деякі юридичні питання. Зокрема, заявник має довести своє право розпоряджатися автомобілем, який має іншого власника. Чимало водіїв не можуть довести таке право. Також невідомо, що буде з українськими автомобілями, які не зможуть пройти німецький техогляд і не відповідають європейським приписам – їм буде потрібен спеціальний дозвіл на участь у дорожньому русі.

Федеральне міністерство транспорту обіцяє надати землям інструкції, як діяти у таких випадках.

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