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  1. В Украине

На Харьковщине построят уже вторую в Украине фабрику-кухню

21:30, 7 марта 2024
Для строительства второй фабрики-кухни в Украине согласовано финансирование на более чем $12 млн.
На Харьковщине построят уже вторую в Украине фабрику-кухню
Источник фото: president.gov.ua
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Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о выделении средств на строительство уже второй фабрики-кухни в стране. Как говорится в сообщении Офиса Президента, фонд американского филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation согласовал финансирование для строительства второй фабрики-кухни в Украине. Она будет находиться в Харьковской области.

The Howard G. Buffett Foundation пожертвовал $10 млн для фабрики-кухни в Буче и выделил более чем $12 млн на поддержку второго такого объекта.

Ожидается, что вторая фабрика-кухня обеспечит готовыми обедами учебные заведения двух общин, где обучается почти 14 тысяч учеников.

Первую фабрику-кухню открыли в Киевской области в декабре 2023 года. Она обеспечивает готовыми обедами учеников и дошкольников 30 образовательных учреждений трех общин – Бучанской, Немишаевской и Бородянской.

Модель фабрики-кухни является одной из трех разработанных и утвержденных в рамках реформы школьного питания в 2020–2022 гг. новейших технологических моделей организации питания детей.

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