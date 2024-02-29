Ради реформы школьного питания: в Украине будут учить «поваров заведений образования»

МОН вместе с Офисом реформ Кабинета Министров Украины работает над внедрением новой профессии.

В Украине откроют набор на обучение по специальности «Повар заведения образования». Оно начнется в сентябре на базе учреждений профессионально-технического образования.

Об этом рассказала во время форума генеральная директорка директората профессионального образования Министерства образования и науки Ирина Шумик, пишет «Укринформ».

«Реформа школьного питания осуществляется достаточно системно. Понятно, что установив новое оборудование, но не предоставив соответствующих инструментов, навыков, возможностей, материалов тем, кто непосредственно ежедневно готовит еду, успех этой реформы будет сомнительным», - отметила она.

Именно поэтому, объяснила Шумик, МОН вместе с Офисом реформ Кабинета Министров Украины работает над внедрением новой профессии.

По ее словам, сейчас уже утверждена программа повышения квалификации. Также идет работа над соответствующими материалами и распространением лучших практик.

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