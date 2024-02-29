Задля реформи шкільного харчування: в Україні будуть вчити «кухарів закладу освіти»

МОН разом з Офісом реформ Кабінету Міністрів України працює над впровадженням нової професії.

В Україні відкриють набір на навчання за спеціальністю «Кухар закладу освіти». Воно розпочнеться у вересні на базі закладів професійно-технічної освіти.

Про це розповіла під час форуму генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Ірина Шумік, пише «Укрінформ».

«Реформа шкільного харчування здійснюється досить системно. Зрозуміло, що встановивши нове обладнання, але не надавши відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали тим, хто безпосередньо щоденно готує їжу, успіх цієї реформи буде сумнівним», - зазначила вона.

Саме тому, пояснила Шумік, МОН разом з Офісом реформ Кабінету Міністрів України працює над впровадженням нової професії.

За її словами, нині вже затверджена програма підвищення кваліфікації. Також триває робота над відповідними матеріалами та поширенням кращих практик.

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