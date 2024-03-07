На Харківщині побудуть уже другу в Україні фабрику-кухню

Для будівництва другої фабрики-кухні в Україні погоджено фінансування на понад $12 млн.

Джерело фото: president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про виділення коштів для будівництва вже другої фабрики-кухні в країні. Як сказано у повідомленні Офісу Президента, фонд американського філантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation погодив фінансування для спорудження другої фабрики-кухні в Україні. Вона знаходитиметься у Харківській області.

The Howard G. Buffett Foundation пожертвував $10 млн для фабрики-кухні в Бучі та виділив понад $12 млн на підтримку другого такого об’єкта.

Очікується, що друга фабрика-кухня забезпечить готовими обідами заклади освіти двох громад, де навчається майже 14 тисяч учнів.

Першу фабрику-кухню відкрили в Київській області у грудні 2023 року. Вона забезпечує готовими обідами учнів і дошкільнят 30 освітніх закладів трьох громад – Бучанської, Немішаївської та Бородянської.

Модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених та затверджених у межах упровадження реформи шкільного харчування у 2020–2022 рр. новітніх технологічних моделей організації харчування дітей.

Раніше ми писали, що в Україні будуть вчити «кухарів закладу освіти».

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