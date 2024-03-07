Соловій пішла до іншого: Жадан різко відреагував на підтримку шанувальників

У відповідь на один з коментарів шанувальників Жадан нецензурно висловився.

Джерело фото: lux.fm

Українська співачка Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з письменником Сергієм Жаданом та підтвердила розрив стосунків.

Сама артистка зізналася, що вона закохалася в іншого чоловіка, тому вирішила завершити відносини з Жаданом. Проте вона досі вживає антидепресанти через це.

Після цього зізнання шанувальники поета почали висловлювати підтримку їм обом. Однак реакція Жадана була досить різкою. У відповідь на один з коментарів він написав: «Що за х*йня?».

Нагадаємо, що романтичні стосунки між Соловій та Жаданом були предметом чуток у ЗМІ, проте пара довго трималася від розголосу. Згодом виявилося, що їх роман розпочався на зйомках кліпу «Юність», де вони виконали ролі закоханої пари. На момент зйомок Жадан був офіційно одружений, а Соловій перебувала у стосунках з іншим чоловіком.

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