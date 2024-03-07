Христина Соловій вперше розповіла про роман із Сергієм Жаданом та підтверила розрив стосунків

Співачка і письменник закрутили роман, коли обидва ще були у стосунках, а потім болісно розійшлися.

Українська співачка Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з письменником Сергієм Жаданом. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Соловій підтвердила чутки, що на початку війни вона мала стосунки з письменником.

Як пояснила співачка, роман із Сергієм Жаданом почався напередодні повномасштабного вторгнення, коли вони обоє були в стосунках.

За словами Христини Соловій, чоловік кохав її більше, ніж вона його. Тому їхні стосунки незабаром завершилися. Причина - вона зустріла іншого.

«Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І у нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися у кліпі «Юність». На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз», - зізналася артистка.

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