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40 штатів США закликали Meta боротися з масовими зламами акаунтів у Instagram та Facebook

21:37, 6 березня 2024
Штати США заявили, що шахраї «перемагають у війні і лютують у соцмережах компанії».
40 штатів США закликали Meta боротися з масовими зламами акаунтів у Instagram та Facebook
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Сорок штатів США та Вашингтон звернулися до компанії Meta із закликом боротися з шахраями, які почали масово зламувати акаунти у соціальних мережах Facebook та Instagram, передає Reuters.

Штати США на чолі з генпрокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс написали листа головному юристу Meta, в якому заявили, що шахраї «перемагають у війні і лютують у соцмережах компанії», після того, як у листопаді 2022 року Meta оголосила про скорочення тисяч робочих місць, які займалися питанням безпеки та конфіденційності.

У листі сказано, що з 2019 року Нью-Йорк отримав на 1000% більше скарг на шахраїв, які отримали доступ до облікових записів і змінили паролі, що дозволяє їм читати особисті повідомлення та видавати себе за справжніх користувачів, щоб ошукувати контакти та громадськість.

Штати Іллінойс, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вермонт повідомили, що кількість скарг збільшилася більш ніж на 250% лише за останній рік.

У зверненні штати закликали Meta витрачати більше коштів на запобігання злому облікових записів, у тому числі за рахунок збільшення штату співробітників, а також тісніше співпрацювати з людьми, чиї облікові записи були викрадені.

Раніше ми писали, що у Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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