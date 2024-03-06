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40 штатов США призвали Meta бороться с массовыми взломами аккаунтов в Instagram и Facebook

21:37, 6 марта 2024
Штаты США заявили, что мошенники «побеждают в войне и свирепствуют в соцсетях компании».
40 штатов США призвали Meta бороться с массовыми взломами аккаунтов в Instagram и Facebook
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Сорок штатов США и Вашингтон обратились к компании Meta с призывом бороться с мошенниками, которые начали массово взламывать аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram, передает Reuters.

Штаты США во главе с генпрокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс написали письмо главному юристу Meta, в котором заявили, что мошенники «побеждают в войне и свирепствуют в соцсетях компании», после того, как в ноябре 2022 года Meta объявила о сокращении тысяч рабочих мест, которые занимались вопросом безопасности и конфиденциальности.

В письме сказано, что с 2019 года Нью-Йорк получил на 1000% больше жалоб на мошенников, которые заполучили доступ к аккаунтам и изменили пароли, что позволяет им читать личные сообщения и выдавать себя за настоящих пользователей, чтобы обманывать контакты и общественность.

Штаты Иллинойс, Северная Каролина, Пенсильвания и Вермонт сообщили, что количество жалоб увеличилось более чем на 250% только за последний год.

В обращении штаты призвали Meta тратить больше средств на предотвращение взлома аккаунтов, в том числе за счет увеличения штата сотрудников, а также теснее сотрудничать с людьми, чьи аккаунты были похищены.

Ранее сообщалось, что в Facebook, Instagram и Messenger произошел масштабный сбой.

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