ВСП продлил временное отстранение судьи из Одесской области Александра Боярского

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александр Боярский временно отстранен от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Во вторник, 5 марта, Высший совет правосудия частично удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя САП и продлил до 9 апреля срок временного отстранения судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины, а именно в выражении просьбы должностным лицом, занимающим ответственное положение, предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду или третьему лицу любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения и получении должностным лицом такой неправомерной выгоды за такие же действия.

В ходатайстве, в частности, указано, что обстоятельства, послужившие основанием для временного отстранения судьи от осуществления правосудия, продолжают существовать.

9 января 2024 года судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению судьи в совершении уголовного преступления был определен до 9 марта 2024 года.

В настоящее время срок досудебного расследования продлен до 9 апреля 2024 года.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу.

Ранее ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского, а ВАКС избрал ему меру пресечения.

Напомним, во время заседания ВСП член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса относительно судьи Александра Боярского.

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