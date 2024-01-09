НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

Фото: nabu.gov.ua

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 січня повідомили, що спільно викрили «схему незаконного виїзду чоловіків за кордон», яка начебто діяла «в одному з районних судів Одещині». Ця протиправна схема, як вказує НАБУ, «дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України».

«За даними слідства, схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.

«Клієнтів» шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.

Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років у вказаному районному суді ухвалили понад 1000 подібних рішень. При цьому мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ», - зазначає НАБУ.

«Наразі задокументовано передачу одному із суддів неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення.

Тривають обшуки за адресами проживання інших можливих учасників схеми та у будівлі суду. Слідчі здійснюють вилучення справ, в яких могли прийматися протиправні судові рішення», додали у Бюро.

9 січня за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Одещини за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

«У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ встановлено, що суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

Цікавим є факт, що інформацію про надання таких «послуг» можна було знайти у відповідних групах телеграм каналів. Вартість кожного окремого такого рішення становила від 1500 до 3500 доларів США», додали у САП.

При цьому НАБУ виклало фотографію з місця обшуків, з якої випливає, що суддю, якому вручили підозру, обрали безстроково 7 червня 2012 року постановою Верховної Ради.

У цей день, 7 червня 2012 року, було прийнято 4 постанови про обрання суддів. До суду в Одеській області згідно з цими постановами було обрано одного суддю – Олександра Боярського до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області (постанова №4920-VI).

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: Наталя Мамченко

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