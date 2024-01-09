НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу, - сообщили в САП.

Фото: nabu.gov.ua

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 января сообщили, что совместно разоблачили «схему незаконного выезда мужчин за границу», которая якобы действовала «в одном из районных судов Одесской области». Эта противоправная схема, как указывает НАБУ, «позволяла мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и уезжать за пределы Украины».

«По данным следствия, схема предусматривала выдачу судебных решений по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы он использовал такое решение как основание для выезда за границу.

«Клиентов» искали в группах в социальных сетях, а стоимость каждого судебного решения составляла от 1500 до 3500 долларов США.

Детективы установили, что в течение 2022-2023 годов в указанном районном суде приняли более 1000 подобных решений. При этом имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел», - отмечает НАБУ.

«Сейчас задокументирована передача одному из судей неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США за обещание принять «нужное» решение.

Продолжаются обыски по адресам проживания других возможных участников схемы и в здании суда. Следователи осуществляют изъятие дел, по которым могли приниматься противоправные судебные решения», добавили в Бюро.

9 января по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов Одесской области за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда из ею за границу.

Интересен факт, что информацию о предоставлении таких «услуг» можно было найти в соответствующих группах телеграмм каналов. Стоимость каждого такого решения составляла от 1500 до 3500 долларов США», добавили в САП.

При этом НАБУ выложило фотографию с места обыска, из которой следует, что судью, которому вручили подозрение, избрали бессрочно 7 июня 2012 постановлением Верховной Рады.

В этот день, 7 июня 2012 года, было принято 4 постановления об избрании судей. В суд в Одесской области согласно этим постановлениям был избран один судья – Александр Боярский в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области (постановление №4920-VI).

Напомним, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.