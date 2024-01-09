Три банка нуждаются в дополнительном капитале, – НБУ

Три банка Украины будут готовить программы капитализации или реструктуризации.

Национальный банк Украины подготовил отчет о состоянии устойчивости 20 банков в 2023 году. Согласно этому отчету, трем банкам - государственному Укрэксимбанку и частным банкам МТБ и Правэксу - до 2026 года понадобится дополнительный капитал.

Большинство банков в Украине по данным отчета имеют достаточный уровень капитала, а банковская система в целом демонстрирует высокий запас прочности.

Однако у пяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале: Укрэксимбанк, МТБ, Правэкс-банк, Укргазбанк и Сенс Банк. Два из них уже увеличили капитал до необходимого уровня.

Согласно данным НБУ, два из пяти банков, которые уже в декабре имели норматив достаточности выше необходимого уровня, должны поддерживать капитал на установленном целевом уровне. Остальные три должны улучшить уровень достаточности капитала в два этапа:

До конца сентября 2024 года - до установленного уровня, учитывая предельное значение 0%;

До конца марта 2026 года - до установленного нормативного уровня.

Главной причиной необходимости в дополнительном капитале для этих пяти банков была их более низкая, чем средняя в секторе, операционная эффективность. Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение между операционными расходами и доходами.

Банки, которым установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, должны в ближайшее время подать в Нацбанк программы реструктуризации или капитализации.

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