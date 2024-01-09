Мужчину, который из-за ревности до смерти забил сожительницу молотком, предстал перед судом

В Сумской области злоумышленник жестоко убил женщину.

Сумской апелляционный суд 8 января отменил приговор суда первой инстанции, которым 36-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве сожительницы и приговорен к 15 годам лишения свободы, передает Сумская областная прокуратура.

Убийство произошло 10 мая 2022 года в г. Ромны. Женщина отказалась сказать сожительницу, с кем она разговаривала по телефону. На этой почве между ними возник спор, во время которого мужчина около 8 раз ударил женщину молотком по голове, а затем еще и нанес не менее 3 ударов кухонным топориком. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

В суде обвиняемый пояснил, что не хотел убивать женщину, однако «она его спровоцировала, поскольку в течение дня не отвечала на телефонные звонки, а затем он увидел ее у подъезда в компании мужчины».

«По приговору суда первой инстанции обвиняемый был приговорен к 11 годам лишения свободы, прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его. Следующие 15 лет мужчина проведет за решеткой», - сказано в сообщении.

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