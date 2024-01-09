Секретная встреча Украины, G7 и стран Глобального Юга по «формуле мира»: результаты переговоров

Союзники в G7 подтвердили, что справедливый мир должен базироваться на территориальной целостности и суверенитете Украины.

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В прошлом месяце состоялась тайная встреча между Украиной, союзниками Большой Семерки и странами Глобального Юга с целью создания поддержки для условий проведения мирных переговоров с россией, сообщает Bloomberg.

Ранее в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности, чтобы убедить союзников избегать переговоров с кремлем о прекращении войны Украине.

Секретность встречи частично обеспечила больший комфорт для участников. По словам источников, меньший формат позволил более открыто обсуждать формулу мира в Украине, планы по этому процессу и принципы возможного взаимодействия с россией в будущем.

Однако усилия союзников за последние месяцы направленные на помощь Украине в связи с вторжением россии крайне затруднены. Помощь от США и Европейского Союза на более $100 миллиардов застряла на стадии одобрения в Вашингтоне и Брюсселе. Некоторые страны ЕС не соблюдают своих обязательств по поставкам оружия и артиллерийских боеприпасов в Украину в то время, когда страна сталкивается с постоянными волнами российских ракетных атак. Кроме того, конфликт между Израилем и ХАМАС также вызвал разногласия с Глобальным Югом.

Киев и его партнеры в G7 подтвердили, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Они заявили, что цели российского диктатора владимира путина остаются неизменными, он не проявляет серьезной готовности к конструктивным переговорам и не соблюдает предыдущих договоренностей. Союзники поддерживают Украину, а США выражают уверенность в том, что пакеты помощи будут приняты.

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