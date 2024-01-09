Секретна зустріч України, G7 та країн Глобального Півдня щодо «формули миру»: результати переговорів

Союзники у G7 підтвердили, що справедливий мир має базуватися на територіальній цілісності та суверенітеті України.

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Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками Великої Сімки та країнами Глобального Півдня з метою створення підтримки для умов проведення мирних переговорів з росією, повідомляє Bloomberg.

Раніше у Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки, щоб переконати союзників уникати переговорів з кремлем про припинення війни Україні.

Секретність зустрічі частково забезпечила більший комфорт для учасників. За словами джерел, менший формат дозволив більш відкрито обговорювати формулу миру в Україні, плани щодо цього процесу та принципи можливої взаємодії з росією у майбутньому.

Проте зусилля союзників за останні місяці спрямовані на допомогу Україні в зв'язку з вторгненням росії вкрай ускладнені. Допомога від США та Європейського Союзу на понад $100 мільярдів застрягла на стадії схвалення у Вашингтоні та Брюсселі. Певні країни ЄС не дотримуються своїх зобов'язань щодо поставок зброї та артилерійських боєприпасів в Україну у той час, коли країна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак. Крім того, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС також спричинив розбіжності з Глобальним Півднем.

Київ та його партнери у G7 підтвердили, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Вони заявили, що цілі російського диктатора володимира путіна залишаються незмінними, він не проявляє серйозної готовності до конструктивних переговорів та не дотримує попередніх домовленостей. Союзники підтримують Україну, а США висловлюють впевненість у тому, що пакети допомоги будуть ухвалені.

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