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НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

  1. У світі

Секретна зустріч України, G7 та країн Глобального Півдня щодо «формули миру»: результати переговорів

16:23, 9 січня 2024
Союзники у G7 підтвердили, що справедливий мир має базуватися на територіальній цілісності та суверенітеті України.
Секретна зустріч України, G7 та країн Глобального Півдня щодо «формули миру»: результати переговорів
Джерело фото: Главком
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Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками Великої Сімки та країнами Глобального Півдня з метою створення підтримки для умов проведення мирних переговорів з росією, повідомляє Bloomberg.

Раніше у Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки, щоб переконати союзників уникати переговорів з кремлем про припинення війни Україні.

Секретність зустрічі частково забезпечила більший комфорт для учасників. За словами джерел, менший формат дозволив більш відкрито обговорювати формулу миру в Україні, плани щодо цього процесу та принципи можливої взаємодії з росією у майбутньому.

Проте зусилля союзників за останні місяці спрямовані на допомогу Україні в зв'язку з вторгненням росії вкрай ускладнені. Допомога від США та Європейського Союзу на понад $100 мільярдів застрягла на стадії схвалення у Вашингтоні та Брюсселі. Певні країни ЄС не дотримуються своїх зобов'язань щодо поставок зброї та артилерійських боєприпасів в Україну у той час, коли країна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак. Крім того, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС також спричинив розбіжності з Глобальним Півднем.

Київ та його партнери у G7 підтвердили, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Вони заявили, що цілі російського диктатора володимира путіна залишаються незмінними, він не проявляє серйозної готовності до конструктивних переговорів та не дотримує попередніх домовленостей. Союзники підтримують Україну, а США висловлюють впевненість у тому, що пакети допомоги будуть ухвалені.

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