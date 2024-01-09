Військові самі кажуть, скільки потрібно мобілізувати, а за методи мобілізації відповідає Міноборони, — нардеп

Депутатка Соломія Бобровська зазначила, що військові вираховують кількість і передають інформацію Міноборони, яке має напрацювати схему, як отримати певну кількість людей.

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Військові самостійно заявляють, якої кількості призовників вони потребують, аби закрити свої потреби. Водночас за методи мобілізації відповідає Міноборони. Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі «Радіо Свобода».

«У військових є потреба, вони вираховують кількість і дають це Міністерству оборони, яке має напрацювати політику чи схему, як отримати цю кількість людей, яка потрібна Силам оборони загалом. Починаючи від вивчення законодавства, Міноборони напрацьовує механізм і способи», — зазначила Бобровська.

За її словами, до Міноборони було багато запитань від усіх міністерств, представників комітетів та омбудсмена щодо обмеження конституційних прав, «які навіть не можуть бути порушенні під час дії воєнного стану».

«Те, що найбільше є таким тригерним для суспільства, - це можливість відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи, бо дуже часто вона межує з другою, а також - питання демобілізації, бо 36 місяців для людей, - це неприйнятно», - наголошує депутатка.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Додамо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті наразі розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроектом про мобілізацію

Додамо, що у Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію.

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