«Виграй» повістку в лотерею: Тимофій Милованов запропонував новий формат мобілізації

За задумом, держава шляхом лотереї має визначати місяць та день, і всі українці, які родилися цього дня, мають піти на фронт.

Фото: latifundist.com

Радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

«Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації – через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації», – зазначив Милованов у соцмережах.

Він нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї практикували у США, зокрема під час обох Світових та війни у В'єтнамі.

«Мене вразив підхід США. Довгий час в ХХ столітті вони вирішували хто буде мобілізований через лотерею. Публічно, прозоро, витягувались номери дня і місяця народження. Всі, хто народився в той день певного віку, мобілізовувались. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму механізм був складніший, але теж кого мобілізовувати обирали просто, прозоро, і випадково», – зазначає Милованов.

Він зауважив, що такий механізм вважався неефективним, бо таким чином могли мобілізувати наприклад ключового вченого або інженера, який розробляв важливу зброю.

Крім того, Тимофій Милованов нагадав, що у США офіційно дозволялось відкупитися від мобілізації величезною на той час сумою, або знайти охочого замість себе.

«Справедливість вимагає щоб всі були рівні і могли бути мобілізовані з однаковою ймовірність і за однаковими правилами, від людей в селах до людей на Печерську, від безробітних до мільярдерів...

Немає правильного рішення. Це питання політичне, яке мають вирішити політики з урахуванням настроїв суспільства. Всіх задовільнити неможливо. І доведеться щось принести у жертву: або справедливість, або ефективність, або і те і друге», – підсумував радник керівника ОП.

Раніше ми писали, що Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію.

Також у політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно.

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