«Выиграй» повестку в лотерею: Тимофей Милованов предложил новый формат мобилизации

По замыслу, государство путем лотереи должно определять месяц и день, и все родившиеся в этот день украинцы должны пойти на фронт.

Фото: latifundist.com

Советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации – через лотерею или жеребьевку. Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации», – отметил Милованов в соцсетях.

Он напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи практиковали в США, в частности, во время Обеих Мировых и войны во Вьетнаме.

«Меня поразил подход США. Долгое время в ХХ веке они решали, кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама механизм был сложнее, но тоже кого мобилизовывать выбирали просто, прозрачно и случайно», – отмечает Милованов.

Он отметил, что такой механизм считался неэффективным, потому что таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие.

Кроме того, Тимофей Милованов напомнил, что в США официально разрешалось откупиться от мобилизации огромной в то время суммы или найти желающего вместо себя.

«Справедливость требует, чтобы все были равны и могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по одинаковым правилам, от людей в селах до людей на Печерске, от безработных до миллиардеров...

Нет верного решения. Это вопрос политический, который должны решить политики с учетом настроений общества. Всех удовлетворить невозможно. И придется что-то принести в жертву: либо справедливость, либо эффективность, либо и то и другое», – подытожил советник руководителя ОП.

Ранее мы писали, что Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

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