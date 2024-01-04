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Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд проверил правомерность постановления НКРЭКУ о внесении изменений в Правила рынка, предусматривающие вмешательство в свободу договора

Акты НКРЭКУ vs свобода договора как гарантия деятельности субъектов хозяйствования.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Верховный Суд указал на обязанность суда апелляционной инстанции должным образом мотивировать отказ в принятии и исследовании новых доказательств

Решая вопросы принятия и исследования новых доказательств, как и отказ в их принятии, суд апелляционной инстанции обязан мотивировать свое заключение в соответствующем определении или в принятом судебном решении, - ВС.

Верховный Суд высказался о порядке регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, поданном в электронной форме

ГИАМ имеет ограниченные возможности в блокировании автоматической регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, - Верховный Суд.

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Верховный Суд высказался о порядке регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, поданном в электронной форме

10:40, 4 января 2024
ГИАМ имеет ограниченные возможности в блокировании автоматической регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, - Верховный Суд.
Верховный Суд высказался о порядке регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, поданном в электронной форме
Источник фото: lexinform
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Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску физических лиц к Управлению Государственного архитектурно-строительного контроля об обязательстве совершить определенные действия.

Спор по этому делу возник относительно правомерности действий ответчика по возвращению истцам на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ, направленном через электронный кабинет Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, які позов задовольнили, виходячи з того, що право на виконання будівельних робіт у замовника виникає на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт за формою згідно додатку 21 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, а внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності забезпечує орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п`яти робочих днів з дня надходження повідомлення.

У цій справі на момент виникнення спірних правовідносин процедура та вимоги щодо ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва визначалася Порядком № 681, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року.

Суд врахував, що згідно з підпунктом 13 пункту 15 цього Порядку функціональними можливостями електронної системи забезпечується, зокрема: проведення автоматичного аналізу поданих/внесених даних щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності поданих електронних документів для отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва та відомостей, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, у тому числі з урахуванням критеріїв рівня ризику.

На підставі аналізу пунктів 30-34 Порядку № 685 Суд дійшов висновку, що електронні документи низького, середнього та високого рівнів ризику підлягають реєстрації у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи, і лише документи критичного рівня ризику - автоматичному блокуванню можливості подання/внесення електронного документа або відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

Суд врахував, що відповідно до встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи та на підставі пункту 34 Порядку № 681 повідомлення позивачів не належить до критичного рівня ризику електронного документа, а отже, його блокування Порядком № 681 не передбачене, позаяк, це повідомлення підлягало реєстрації в автоматичному порядку у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» і Порядок № 466 додатково визначають обов`язок органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо внесення інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, яке подано у паперовій формі, до Реєстру будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номеру та оприлюднення її на Порталі електронної системи.

Чинним законодавством у сфері містобудівної діяльності не передбачено повноважень посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю направляти повідомлення про початок виконання будівельних робіт на доопрацювання, тобто не здійснювати реєстрацію поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого у разі подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, відомості, які містяться у такому повідомленні, включаються до Реєстру будівельної діяльності автоматично з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюднюються на Порталі електронної системи; процедура автоматичного блокування можливості подання/внесення електронного документа або відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи передбачена лише стосовно електронних документів, що відносяться до критичного рівня ризику.

Постанова Верховного Суду від 24 жовтня 2023 року у справі № 420/11131/22 (адміністративне провадження № К/990/9882/23).

Автор: Наталья Мамченко

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