Под Черниговом микроавтобуса влетел в контрольно-пропускной пункт: есть погибшие

Водитель микроавтобуса въехал в бетонные плиты на контрольно-пропускном пункте, в результате чего погиб.

Источник фото: полиция Черниговской области

Под Черниговом водитель микроавтобуса "Renault Master" попал в ДТП на контрольно-пропускном пункте, что привело к его гибели. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Авария произошла вчера около 23:20 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. На место происшествия выехали патрульная полиция и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

По предварительной информации, водитель не придерживался безопасной скорости движения и не учел дорожные знаки, в результате чего автобус врезался в бетонные плиты на КПП. К сожалению, водитель погиб на месте аварии.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего). Обстоятельства происшествия остаются под тщательным расследованием правоохранителей.

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