Під Черніговом мікроавтобуса влетів в контрольно-пропускний пункт: є загиблі

Водій мікроавтобуса в’їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті, в результаті чого загинув.

Джерело фото: поліція Чернігівської області

Під Черніговом водій мікроавтобуса «Renault Master» потрапив у ДТП на контрольно-пропускному пункті, що призвело до його загибелі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Аварія сталася вчора близько 23:20 на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. На місце події виїхали патрульна поліція та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

За попередньою інформацією, водій не дотримався безпечної швидкості руху та не врахував дорожні знаки, внаслідок чого автобус врізався у бетонні плити на КПП. На жаль, водій загинув на місці аварії.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Обставини події залишаються під ретельним розслідуванням правоохоронців.

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