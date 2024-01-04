Вирахувати, коли буде наступний масований обстріл України, неможливо, — Повітряні сили

Ворог приймає рішення безпосередньо напередодні удару.

Наразі неможливо вирахувати, коли саме буде чергова масована атака російських окупантів по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог приймає рішення безпосередньо напередодні удару.

«Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати не можливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють «терміни»... Хтось каже чотири дні...Ну як ми можемо знати коли ворог планує?» - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни можуть запланувати удар характерним, як це вони завжди роблять, наприклад, по Києву чи Одеській області, і призначити конкретний день. Однак потім його можуть відтермінувати, «щось ще додумати».

«Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які ворог перед собою ставить і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори. Особливо розвіддані, які має ворог, погодні умови тощо. Тут вже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно», - пояснив речник.

Водночас Ігнат наголосив, що треба бути завжди насторожі, адже масована атака може статися у будь-який день.

«Прогнози робити звичайно можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас», - додав речник.

Раніше стало відомо, що російська федерація витратила близько $620 млн на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня.

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