Вычислить, когда будет следующий массированный обстрел Украины, невозможно, — Воздушные силы

Враг принимает решение непосредственно в преддверии удара.

Пока невозможно вычислить, когда именно будет очередная массированная атака российских оккупантов по Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг принимает решение непосредственно в преддверии удара.

«Есть соответствующие службы, есть разведка, которая может иметь какую-то информацию относительно подготовки к удару. Вычислить нельзя. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают «сроки»... Кто говорит четыре дня...Ну как мы можем знать когда враг планирует?» – сказал Игнат.

По его словам, россияне могут запланировать удар характерным, как они всегда делают, например, по Киеву или Одесской области, и назначить конкретный день. Однако потом его могут отсрочить, что-то еще додумать.

«Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит и к складывающейся обстановке, учитывая различные факторы. Особенно разведданные, у которых есть враг, погодные условия и т.д. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-либо даты не нужно», - пояснил спикер.

В то же время Игнат подчеркнул, что нужно быть всегда настороже, ведь массированная атака может произойти в любой день.

«Прогнозы делать обычно нельзя. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-либо четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас», - добавил спикер.

Ранее стало известно, что российская федерация потратила около $620 млн. на массированную ракетную атаку по Украине 2 января.

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