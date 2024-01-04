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В какой срок неприбыльная организация должна отчитаться в налоговой по полученным доходам: разъяснение

14:29, 4 января 2024
Неприбыльными организациями отчет представляется за базовый отчетный год в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года.
В какой срок неприбыльная организация должна отчитаться в налоговой по полученным доходам: разъяснение
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Налоговая служба в Житомирской области рассказывает, в какой срок неприбыльная должна отчитаться в ГНС по полученным доходам.

Отмечается, что неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные п. 133.4 НКУ, представляют отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации (далее – Отчет) по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику, и годовую финансовую отчетность.

Подпунктом 133.4.7 НКУ установлено, что для неприбыльных организаций, отвечающих требованиям п. 133.4 НКУ и внесенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, устанавливается годовой налоговый (отчетный) период, кроме случаев, предусмотренных пп. 133.4.3 НКУ.

Налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных НКУ, представляются за базовый отчетный (налоговый) период, равный, в частности, календарному году, кроме случаев, предусмотренных пп. 49.18.4 НКУ – в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года (пп. 49.18.3 НКУ).

Наряду с этим пп. 133.4.3 НКУ установлено, что в случае несоблюдения некоммерческой организацией требований, определенных п. 133.4 НКУ, а для религиозной организации – требований, определенных абзацем вторым пп. 133.4.1 и пп. 133.4.2 НКУ такая неприбыльная организация обязана подать в срок, определенный для месячного налогового (отчетного) периода, Отчет за период с начала года (или с начала признания организации неприбыльной в установленном порядке, если такое признание произошло позже) по последний день месяца, в котором совершено такое нарушение, и указать и уплатить сумму самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на прибыль. Налоговое обязательство рассчитывается исходя из суммы сделки (операций) нецелевого использования активов. Такая некоммерческая организация исключается контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и считается плательщиком налога на прибыль для целей налогообложения с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором совершено такое нарушение.

За период с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором совершено такое нарушение, по 31 декабря налогового (отчетного) года такая неприбыльная организация обязана ежеквартально подавать в контролирующий орган налоговую декларацию по налогу на прибыль (с нарастающим итогом), уплачивать налог срок, определенный для квартального периода и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном для плательщиков налога на прибыль.

Со следующего налогового (отчетного) года такая неприбыльная организация представляет налоговую декларацию по налогу на прибыль и финансовую отчетность и уплачивает налог на прибыль в порядке, установленном разд. ІІІ НКУ для плательщиков налога на прибыль.

То есть неприбыльными предприятиями, учреждениями и организациями, отвечающими требованиям, установленным в п. 133.4 НКУ, в частности, внесенными контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, Отчет подается за базовый отчетный (налоговый) год в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года.

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