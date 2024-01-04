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Верховний Суд висловився стосовно порядку реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт, поданого в електронній формі

10:40, 4 січня 2024
ДІАМ має обмежені можливості у блокуванні автоматичної реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт, - Верховний Суд.
Верховний Суд висловився стосовно порядку реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт, поданого в електронній формі
Джерело фото: lexinform
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Верховний Суд переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом фізичних осіб до  Управління Державного архітектурно-будівельного контролю про зобов`язання вчинити певні дії.

Спір у цій справі виник стосовно правомірності дій відповідача щодо повернення позивачам на доопрацювання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що було направлене через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, які позов задовольнили, виходячи з того, що право на виконання будівельних робіт у замовника виникає на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт за формою згідно додатку 21 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, а внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності забезпечує орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п`яти робочих днів з дня надходження повідомлення.

У цій справі на момент виникнення спірних правовідносин процедура та вимоги щодо ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва визначалася Порядком № 681, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року.

Суд врахував, що згідно з підпунктом 13 пункту 15 цього Порядку функціональними можливостями електронної системи забезпечується, зокрема: проведення автоматичного аналізу поданих/внесених даних щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності поданих електронних документів для отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва та відомостей, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, у тому числі з урахуванням критеріїв рівня ризику.

На підставі аналізу пунктів 30-34 Порядку № 685 Суд дійшов висновку, що електронні документи низького, середнього та високого рівнів ризику підлягають реєстрації у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи, і лише документи критичного рівня ризику - автоматичному блокуванню можливості подання/внесення електронного документа або відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

Суд врахував, що відповідно до встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи та на підставі пункту 34 Порядку № 681 повідомлення позивачів не належить до критичного рівня ризику електронного документа, а отже, його блокування Порядком № 681 не передбачене, позаяк, це повідомлення підлягало реєстрації в автоматичному порядку у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» і Порядок № 466 додатково визначають обов`язок органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо внесення інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, яке подано у паперовій формі, до Реєстру будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номеру та оприлюднення її на Порталі електронної системи.

Чинним законодавством у сфері містобудівної діяльності не передбачено повноважень посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю направляти повідомлення про початок виконання будівельних робіт на доопрацювання, тобто не здійснювати реєстрацію поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого у разі подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, відомості, які містяться у такому повідомленні, включаються до Реєстру будівельної діяльності автоматично з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюднюються на Порталі електронної системи; процедура автоматичного блокування можливості подання/внесення електронного документа або відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи передбачена лише стосовно електронних документів, що відносяться до критичного рівня ризику.

Постанова Верховного Суду від 24 жовтня 2023 року у справі № 420/11131/22 (адміністративне провадження № К/990/9882/23).

Автор: Наталя Мамченко

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