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Военные сами говорят, сколько нужно мобилизовать, а за методы мобилизации отвечает Минобороны, - нардеп

17:02, 9 января 2024
Депутат Соломия Бобровская отметила, что военные высчитывают количество и передают информацию Минобороны, которое должно наработать схему, как получить определенное количество людей.
Военные сами говорят, сколько нужно мобилизовать, а за методы мобилизации отвечает Минобороны, - нардеп
Фото: tsn.ua
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Военные самостоятельно заявляют, в каком количестве призывников они нуждаются, чтобы закрыть свои потребности. В то же время, за методы мобилизации отвечает Минобороны. Об этом заявила народный депутат, член комитета безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире «Радио Свобода».

«Военные нуждаются, они высчитывают количество и дают это Министерству обороны, которое должно наработать политику или схему, как получить это количество людей, которое нужно Силам обороны в целом. Начиная с изучения законодательства, Минобороны нарабатывает механизм и способы», — отметила Бобровская.

По ее словам, Минобороны имело много вопросов от всех министерств, представителей комитетов и омбудсмена об ограничении конституционных прав, «которые даже не могут быть нарушены во время действия военного положения».

«То, что больше всего является таким триггерным для общества, - это возможность отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы, потому что очень часто она граничит со второй, а также - вопрос демобилизации, потому что 36 месяцев для людей, - это неприемлемо», - отмечает депутат.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Добавим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в парламенте рассматривают три варианта относительно того, что дальше делать с правительственным законопроектом о мобилизации.

Добавим, что в Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации.

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