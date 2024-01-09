Законопроект по мобилизации: есть три варианта и спорные вопросы, — нардеп Чернев

В оборонном комитете Рады заявили, что не будет лотереи для призыва на военную службу, не будет мобилизации женщин и не будет имущественного ценза.

Фото: golos.com.ua

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в парламенте рассматривают три варианта относительно того, что дальше делать с правительственным законопроектом о мобилизации. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом внесли в законопроект о мобилизации, спорна. При этом в министерстве слышат позицию комитета по национальной безопасности, обороне и разведке и готовы вносить изменения в законопроект.

Чернев отметил, что сейчас ожидается финальная таблица изменений, проговоренных на заседаниях комитета, чтобы понять, что делать с документом.

Вариантов, по словам Егора Чернева, три:

рекомендация для рассмотрения нардепами в первом чтении, но с рекомендациями комитета, которые будут в основе документа;

доработка законопроекта в комитете и дальнейшее вынесение на рассмотрение нардепов;

отправка обратно Министерству обороны для работы над документом.

«Там действительно очень много того, что должно быть изменено», - подчеркнул Чернев.

Чернев рассказал, что один из спорных вопросов касается того, что делать с мужчинами за границей. Нужны ли какие-то меры против них и приведут ли они к результату – возвращение на Родину для того, чтобы защищать Украину.

В этом вопросе ожидается позиция Министерства иностранных дел, которое должно отвечать за подобную инициативу.

Также спорным вопросом есть экономические ограничения, добавил Чернев. Здесь необходимо обоснование со стороны Министерства экономики - не пойдут ли люди в тень и не приведет ли это к более серьезным проблемам в экономике.

Комитет при этом предлагает ввести отдельные сроки демобилизации для тех, кто служил в тылу и находился на «нуле». Это необходимо, чтобы для защитников на передовой была возможность демобилизоваться раньше, чем через 36 месяцев.

«Я точно могу сказать, что не будет лотереи (для призыва на военную службу – ред.), не будет мобилизации женщин, не будет имущественного ценза, фактически это антиконституционно, не должно быть такого. Антиконституционных позиций не будет», – резюмировал Чернев.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Добавим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

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