Разоблачение схем в Минобороны: Рустем Умеров анонсировал новые уголовные дела

Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Минобороны за 4 месяца смог выявить более 10 млрд. нарушений.

Фото: pravda.com

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране ожидается больше новостей о задержании и уголовных делах относительно схем в Минобороны. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Глава ведомства отметил, что изменения в Министерстве обороны будут заметны все чаще. Очистка системы от неблагополучных участников является одним из приоритетов ведомства. Над этим работают вместе с правоохранительными органами.

По словам Умерова, вовсю заработал внутренний аудит Министерства обороны и обновлена генеральная инспекция Минобороны.

«Они уже выявили много нарушений – за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем со стражами порядка и специальными службами», - заявил глава Минобороны.

Он напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали схему на закупке боеприпасов для ВСУ почти на полтора миллиарда гривен.

«Это то, о чем мы можем говорить публично. Дальше последуют еще новости», - пообещал Умеров.

Также ведомство будет работать над системным решением проблемы путем внедрения закупок по стандартам НАТО. Это делают с учетом того, чтобы не навредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества ВСУ.

Ранее собобщалось, что о новом подозрении сообщено бывшему заместителю Министра обороны, бывшему руководителю одного из Департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн. грн. государственных средств.

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