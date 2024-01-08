Растрата почти 950 млн грн на закупки некачественных бронежилетов: экс-чиновникам Минобороны сообщили о новых подозрениях

Согласно выводам экспертиз, бронежилеты не могут использоваться военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам.

О новом подозрении сообщено бывшему заместителю Министра обороны, бывшему руководителю одного из Департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн. грн. государственных средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государства составил почти 950 млн грн.

Трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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