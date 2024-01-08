Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бизнес за нарушение режима работы во время военного положения сможет получить штраф до 340 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении наказания за нарушение комендантского часа во втором чтении.

Новый персональный состав коллегий судей ВАКС на 2024 год: решение собрания судей

С 1 января 2024 года действует новый персональный состав постоянных коллегий ВАКС и резервных судей.

Единая государственная электронная система э-нотариата, — как она будет работать

Кабмин определил порядок работы Единой государственной электронной системы э-нотариата.

Противоречат Конституции, - ГНЕУ Верховной Рады оценило нормы законопроекта о мобилизации по ограничению уклонистов в распоряжении средствами и недвижимостью

Законопроект о мобилизации предлагает запретить операции с имуществом и ограничить в распоряжении деньгами уклонистов, но это не согласуется с действующим законодательством, отметили в ГНЕУ Верховной Рады.

Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

  1. В Украине

Растрата почти 950 млн грн на закупки некачественных бронежилетов: экс-чиновникам Минобороны сообщили о новых подозрениях

11:02, 8 января 2024
Согласно выводам экспертиз, бронежилеты не могут использоваться военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам.
Растрата почти 950 млн грн на закупки некачественных бронежилетов: экс-чиновникам Минобороны сообщили о новых подозрениях
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

О новом подозрении сообщено бывшему заместителю Министра обороны, бывшему руководителю одного из Департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн. грн. государственных средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государства составил почти 950 млн грн.

Трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду