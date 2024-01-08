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Суперечать Конституції, - ГНЕУ Верховної Ради оцінило норми законопроекту про мобілізацію щодо обмеження ухилянтів у розпорядженні коштами та нерухомістю

Законопроект про мобілізацію пропонує заборонити операції з майном та обмежити у розпорядженні грошима ухилянтів, але це не узгоджується з чинним законодавством, зазначили у ГНЕУ Верховної Ради.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

Верховний Суд вказав, коли положення кредитного договору щодо обов’язку позичальника щомісячно сплачувати за обслуговування кредиту є нікчемними

Верховний Суд зазначив, що умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законом про споживче кредитування, є нікчемними.

Суд скасував рішення про відмову у перетині кордону водію, що віз гуманітарну допомогу

Суд вказав, що діяльність Держприкордонслужби має характеризуватись послідовністю і передбачуваністю, що зокрема слідує з принципу належного урядування.

На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

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  1. В Україні

Розтрата майже 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів: експосадовцям Міноборони повідомили про нові підозри

11:02, 8 січня 2024
Згідно з висновками експертиз, бронежилети не можуть використовуватися військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам.
Розтрата майже 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів: експосадовцям Міноборони повідомили про нові підозри
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Про нову підозру повідомлено колишньому заступнику Міністра оборони, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У наслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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