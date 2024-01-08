Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суперечать Конституції, - ГНЕУ Верховної Ради оцінило норми законопроекту про мобілізацію щодо обмеження ухилянтів у розпорядженні коштами та нерухомістю

Законопроект про мобілізацію пропонує заборонити операції з майном та обмежити у розпорядженні грошима ухилянтів, але це не узгоджується з чинним законодавством, зазначили у ГНЕУ Верховної Ради.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

Верховний Суд вказав, коли положення кредитного договору щодо обов’язку позичальника щомісячно сплачувати за обслуговування кредиту є нікчемними

Верховний Суд зазначив, що умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законом про споживче кредитування, є нікчемними.

Суд скасував рішення про відмову у перетині кордону водію, що віз гуманітарну допомогу

Суд вказав, що діяльність Держприкордонслужби має характеризуватись послідовністю і передбачуваністю, що зокрема слідує з принципу належного урядування.

На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

Громадянка вирішила розірвати депозитні договори з банком, вимагала видати належні їй кошти і нараховані за ними відсотки.

  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який підірвав гранату біля багатоповерхівки

11:21, 8 січня 2024
Зловмисник через конфлікт підірвав гранату біля багатоповерхового будинку.
У Києві судитимуть чоловіка, який підірвав гранату біля багатоповерхівки
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату неподалік від багатоповерхового будинку. За обвинуваченням йому загрожує до семи років позбавлення волі. Ця подія відбулася у вересні минулого року в Дніпровському районі столиці. Правоохоронні органи завершили досудове розслідування та направили справу до суду, – повідомляє поліція Києва.

До відомства надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона чула звук вибуху поблизу будинку на вулиці Вифлеємська. Внаслідок інциденту, хоча ніхто не постраждав, були зафіксовані певні пошкодження автомобіля «Вольво», що знаходився поблизу. З місця події було вилучено залишки вибухового пристрою.

Внаслідок розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий 35-річний чоловік, походженням з Луганської області. Він мав конфлікт з чоловіком, який мешкає в будинку, тому і вчинив вибух гранати поблизу місця його проживання.

Затриманий під час затримання мав при собі ще один вибуховий пристрій. Наразі слідство завершило досудове розслідування та направило матеріали справи до суду для розгляду по суті. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду