У Києві судитимуть чоловіка, який підірвав гранату біля багатоповерхівки

Зловмисник через конфлікт підірвав гранату біля багатоповерхового будинку.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату неподалік від багатоповерхового будинку. За обвинуваченням йому загрожує до семи років позбавлення волі. Ця подія відбулася у вересні минулого року в Дніпровському районі столиці. Правоохоронні органи завершили досудове розслідування та направили справу до суду, – повідомляє поліція Києва.

До відомства надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона чула звук вибуху поблизу будинку на вулиці Вифлеємська. Внаслідок інциденту, хоча ніхто не постраждав, були зафіксовані певні пошкодження автомобіля «Вольво», що знаходився поблизу. З місця події було вилучено залишки вибухового пристрою.

Внаслідок розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий 35-річний чоловік, походженням з Луганської області. Він мав конфлікт з чоловіком, який мешкає в будинку, тому і вчинив вибух гранати поблизу місця його проживання.

Затриманий під час затримання мав при собі ще один вибуховий пристрій. Наразі слідство завершило досудове розслідування та направило матеріали справи до суду для розгляду по суті. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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