Як отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента: роз’яснення

Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається за підписом керівника органу ДПС протягом десяти календарних днів з дати отримання заяви.

Фахівці Державної податкової служби роз’яснили, як отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування.

Так, спеціалісти продовжують інформувати платників щодо порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів, що затверджений наказом Мінфіну від 19.08.2022 №248 зі змінами, який набрав чинності 01.11.2022.

Так, відповідно до пп. 14.1.213 ПКУ (зі змінами) до резидентів належать:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа – резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Отже, заява подається платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за основним місцем обліку, а у разі подання Заяви на отримання Довідки платниками податків – фізичними особами, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, – до будь-якого контролюючого органу. Заяву за вибором платника податку може бути подано як в паперовому вигляді, так і засобами електронного зв’язку в електронній формі через меню «Листування з ДПС» до приватної частини Електронного кабiнету.

Таким чином, довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається за підписом керівника контролюючого органу протягом десяти календарних днів з дати отримання заяви. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного кабінету. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням, а також через вебпортал ДПС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.