Как получить справку-подтверждение статуса налогового резидента: разъяснение

Справка или обоснованный отказ в его выдаче выдается за подписью руководителя органа ГНС в течение десяти календарных дней с даты получения заявления.

Специалисты Государственной налоговой службы разъяснили, как получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины во избежание двойного налогообложения.

Так, специалисты продолжают информировать плательщиков о порядке подтверждения статуса налогового резидента Украины во избежание двойного налогообложения в соответствии с нормами международных договоров, утвержденными приказом Минфина от 19.08.2022 №248 с изменениями, вступившими в силу 01.11.2022.

Так, согласно пп. 14.1.213 НКУ (с изменениями) к резидентам относятся:

а) юридические лица и их обособленные лица, образованные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Украины с местонахождением как на ее территории, так и за ее пределами;

б) дипломатические представительства, консульские учреждения и другие официальные представительства Украины за границей, имеющие дипломатические привилегии и иммунитет;

в) физическое лицо – резидент – физическое лицо, имеющее место жительства в Украине.

Следовательно, заявление подается налогоплательщиком (уполномоченным представителем) в контролирующий орган по основному месту учета, а в случае представления Заявления на получение Справки налогоплательщиками – физическими лицами, временно находящимися за пределами населенного пункта проживания или не имеющими постоянного места жительства, – к любому -какого контролирующего органа. Заявление по выбору плательщика налога может быть подано как в бумажном виде, так и средствами электронной связи в электронной форме через меню «Переписка с ГНС» в частную часть Электронного кабинета.

Таким образом, справка или обоснованный отказ в выдаче выдается за подписью руководителя контролирующего органа в течение десяти календарных дней с даты получения заявления. Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем указывается в заявлении. Справку в электронной форме плательщик получает в частной части электронного кабинета. Вход в электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через вебпортал ДПС.

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