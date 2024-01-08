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  1. В Україні

На столичній Борщагівці прорвало водогін і затопило вулицю: як працює транспорт

10:25, 8 січня 2024
Екстрені служби у Києві ліквідовують пошкодження водогону на Борщагівці.
На столичній Борщагівці прорвало водогін і затопило вулицю: як працює транспорт
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На бульварі Жуля Верна, що на столичній Борщагівці сталася аварія на мережах холодного водопостачання, спостерігається витік холодної води на проїжджій частині. Фахівці ПрАТ «АК «Київводоканал» та КК «Київавтодор» оперативно розпочали відновлювальні роботи, – повідомляє Офіційний портал Києва.

Пошкодження мережі холодного водопостачання спричинило витік води на проїжджій частині, та ця аварійна ситуація має місце на бульварі Жуля Верна. Заявка про цей інцидент надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. Наразі на місці працює аварійна бригада, яка вже припинила подачу води та знаходиться у процесі локалізації витоку. Внаслідок цієї аварії 2 житлових будинки тимчасово залишилися без водопостачання.

Компетентні служби «Київавтодор» і «Київводоканал» працюють на місці, з метою ліквідації підтоплення та забруднення проїжджої частини для безпечного руху транспорту. Дорожники також виконують додаткові заходи по обробці бульвару в умовах погіршення погоди, спрямовані на забезпечення безпечного руху на дорозі.

Проведення ремонтних робіт на водопровідній мережі відбувається у зеленій зоні без обмеження руху транспорту.

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