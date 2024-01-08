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  1. В Украине

В Киеве будут судить мужчину, который взорвал гранату возле многоэтажки

11:21, 8 января 2024
Злоумышленник из-за конфликта взорвал гранату возле многоэтажного дома.
В Киеве будут судить мужчину, который взорвал гранату возле многоэтажки
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату неподалеку от многоэтажного дома. По обвинению ему грозит до семи лет лишения свободы. Это событие произошло в сентябре прошлого года в Днепровском районе столицы. Правоохранительные органы завершили досудебное расследование и направили дело в суд, - сообщает полиция Киева.

В ведомство поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала звук взрыва вблизи дома на улице Вифлеемская. В результате инцидента, хотя никто не пострадал, были зафиксированы определенные повреждения автомобиля "Вольво", который находился поблизости. С места происшествия были изъяты остатки взрывного устройства.

В результате расследования правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый 35-летний мужчина, происхождением из Луганской области. Он имел конфликт с мужчиной, который живет в доме, поэтому и совершил взрыв гранаты вблизи места его проживания.

Задержанный во время задержания имел при себе еще одно взрывное устройство. Сейчас следствие завершило досудебное расследование и направило материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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