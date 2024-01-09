В Киеве прорвало водопровод на Оболонской, видео

На Подоле перекрыли движение по улице Оболонской из-за аварии на водопроводе.

Фото: kievvlast.com.ua

В Киеве движение по улице Оболонской перекрыто из-за аварии на водопроводе, на месте работают дорожники и специалисты «Киевводоканала». Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

«Движение перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие «Киевавтодора» выполняют обработку улицы противогололедными материалами.

Ранее сообщалось, что на столичной Борщаговке прорвало водопровод и затопило улицу.

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