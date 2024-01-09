У Києві прорвало водопровід на Оболонській, відео

На Подолі перекрили рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі.

Фото: kievvlast.com.ua

У Києві рух вулицею Оболонською перекрито через аварію на водопроводі, на місці працюють дорожники та фахівці «Київводоканалу». Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робітники «Київавтодору» виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.

Раніше ми писали, що на столичній Борщагівці прорвало водогін і затопило вулицю.

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