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  1. В Україні

Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах щодо гарантій безпеки

21:18, 8 січня 2024
Делегацію очолить керівник ОПУ Андрій Єрмак.
Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах щодо гарантій безпеки
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.

Розпорядженям №2/2024-рп Президент постановив:

  1. Утворити делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими· державами про гарантії безпеки для України в такому складі:

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації

БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ЖОВКВА Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України

КАМИШІН Олександр Миколайович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України

ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович – Заступник Керівника Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції У країни

ПАВЛЮК Олександр Олексійович – перший заступник Міністра оборони України

ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України

УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України

ФОМЕНКО Ігор Олександрович – заступник Міністра економіки України

БАРАНЕЦЬКИЙ Ігор Олегович – заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

КОВАЛЕНКО Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України

МАРТИНЮК Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.

  1. Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
  2. Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно).

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