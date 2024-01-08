Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.
Розпорядженям №2/2024-рп Президент постановив:
- Утворити делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими· державами про гарантії безпеки для України в такому складі:
ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації
БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ЖОВКВА Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України
КАМИШІН Олександр Миколайович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України
ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович – Голова Служби зовнішньої розвідки України
МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович – Заступник Керівника Офісу Президента України
МУДРА Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції У країни
ПАВЛЮК Олександр Олексійович – перший заступник Міністра оборони України
ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України
УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України
ФОМЕНКО Ігор Олександрович – заступник Міністра економіки України
БАРАНЕЦЬКИЙ Ігор Олегович – заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України
КОВАЛЕНКО Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України
МАРТИНЮК Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.
- Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
- Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.