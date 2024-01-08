Голова антикорупційного комітету Радіна пояснила, що можна вдосконалити у законопроєкті про мобілізацію

Анастасія Радіна опублікувала перелік того, що, на думку антикорупційного комітету, потрібно вдосконалити в законопроєкті.

Як ми писали, Антикорупційний комітет зробив висновок на урядовий законопроект №10378 про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.

За словами голови комітету Анастасії Радіної, Міністверство оборони погодилося із зауваженнями, тому комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.

Анастасія Радіна опублікувала перелік того, що, на думку комітету, необхідно вдосконалити у законопроєкті для уникнення корупційних ризиків:

Відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку «забезпечити прибуття» військовозобов'язаних у військкоматі. ОМС можуть забезпечувати транспорт, але не можуть застосовувати примус. Натомість, обов’язок забезпечити прибуття без уточнення способу, у який це має відбуватися, може породжувати свавілля. Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. Керівник ТЦК не має отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось «не помічати» місяцями. Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик. Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

«Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше. У першу чергу — щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроекту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті ВРУ», - підсумувала Радіна.

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