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Глава антикоррупционного комитета Радина пояснила, что можно усовершенствовать в законопроекте о мобилизации

20:59, 8 января 2024
Анастасия Радина опубликовала перечень того, что, по мнению антикоррупционного комитета, нужно усовершенствовать в законопроекте.
Глава антикоррупционного комитета Радина пояснила, что можно усовершенствовать в законопроекте о мобилизации
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Как мы писали, Антикоррупционный комитет сделал вывод на правительственный законопроект №10378 о мобилизации и выявил в нем ряд норм, которые могут повлечь за собой коррупционные риски.

По словам главы комитета Анастасии Радиной, Министерство обороны согласилось с замечаниями, поэтому комитеты уже работают над изменением процедур и подходов.

Анастасия Радина опубликовала перечень того, что, по мнению комитета, необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков:

  1. Отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности «обеспечить прибытие» военнообязанных в военкомате. ОМС могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение. Однако обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, в который это должно происходить, может порождать произвол.
  2. Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и т.п. Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то «не замечать» месяцами. Ограничение прав может производиться после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться на вызов.
  3. Убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

«Вопросов, которые нуждаются в тщательной доработке, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации.

Подробное заключение антикоррупционной экспертизы к законопроекту по мобилизации будет обнародовано на сайте ВРУ», - подытожила Радина.

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