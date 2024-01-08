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  1. В Украине

Комитет Рады нашел коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации

17:43, 8 января 2024
Председатель комитета отметила, что некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски.
Комитет Рады нашел коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации
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Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике на заседании в понедельник, 8 января, постановил, что законопроект Кабинета Министров Украины о мобилизации содержит коррупционные риски.

Как пишет «Украинская правда», эту информацию подтвердила глава комитета Анастасия Радина в комментарии.

По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски. О чем конкретно идет речь, она не уточнила.

Радина отметила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они пообещали устранить изъяны.

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