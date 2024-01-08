Комітет Ради знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію

Голова комітету зазначила, що деякі норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні в понеділок, 8 січня, постановив, що законопроєкт Кабінету Міністрів України про мобілізацію містить корупційні ризики.

Як пише «Українська правда», цю інформацію підтвердила голова комітету Анастасія Радіна у коментарі.

За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики. Про що конкретно йдеться, вона не уточнила.

Радіна зазначила, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони пообіцяли усунути недоліки.

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