Хайп щодо «пустого» Пенсійного фонду точно не відповідає дійсності, — Данило Гетманцев

Наразі Кабмін готується провести індексацію і всі необхідні пенсійні перерахунки.

Доходи Пенсійного фонду України (ПФУ) у 2023 року становили 777,8 млрд. грн. Проти 2022 року вони збільшились на 25,4% або 156,9 млрд. грн. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, частково це пов’язано із розширенням функціоналу ПФУ, який с жовтня 2022 року став відповідальним за виплату пільг і житлових субсидій, а згодом і за їх нарахування, а також передаванням до нього на початку 2023 року функцій із соціального страхування (ФССУ).

Але і у співставних показниках доходи зросли на 16,3% або майже на 100 млрд. грн, в тому числі:

▪️ власні доходи ПФУ на загальнообов’язкове пенсійне страхування (ЄСВ та інші платежі) на14,7% або на 59,5 млрд. грн.

▪️ трансферт з державного бюджету на 19,2% або на 40,4 млрд.грн.

План на 2023 рік по власним доходам ПФУ у частині ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування, перевиконано на 1,6% або на 6,9 млрд. грн.

Отже, минулого року фінансовий стан ПФУ залишався стійким завдяки стабільним перерахуванням ЄСВ (насамперед із зарплати найманих робітників, грошового забезпечення військових), а також підтримці партнерів, за рахунок яких було профінансовано більшу частину трансферту ПФУ з державного бюджету, а також програми ЖК-субсидій. Це дало змогу проіндексувати пенсії майже на 20% у березні минулого року, провести всі необхідні пенсійні перерахунки, вчасно і в повному обсязі виплачувати пенсії, страхові виплати, житлові пільги і субсидії.

Гетманцев зазначив, що наприкінці минулого року з подачі деяких урядовців, прозвучала теза, що Україна без зовнішньої допомоги не зможе самостійно виплачувати пенсії. Так, ризики є великими. Але все ж хочу нагадати, що, по-перше, трансферт ПФУ з державного бюджету, більшу частину з якого закрили партнерськими грантами і пільговими кредитами, складає 35% від доходів ПФУ на виплату пенсій. Решта (65%) це відрахування від ЄСВ.

Тобто переважну частину пенсій Україна фінансує самостійно. По-друге, цього місяця очікуємо на позитивні новини з Вашингтону та Брюсселю, додав голова комітету Ради.

«Тому хайп у мережі про «пустий» Пенсійний фонд і що не буде чим платити пенсії, точно не відповідає дійсності. Наразі уряд готується провести індексацію і всі необхідні пенсійні перерахунки, в т.ч. в результаті підняття прожиткового мінімуму для непрацездатних, у поточному році», — зазначив парламентар.

«Звісно це не знімає з порядку денного ризики балансування солідарної пенсійної системи у середньо та довгостроковій перспективі з врахуванням поступового скорочення зовнішнього фінансування бюджету, демографічної кризи, вимушеної міграції і погіршення вікової структури населення, збереження високого безробіття (близько 20%), планів запровадження 2-го рівня пенсійної системи (загальнообов’язкових накопичувальних пенсійних рахунків) тощо.

Вважаю, що чесні відповіді на ці питання, якими б вони не були, мають бути озвучені урядом у рамках дискусії пенсійної реформи. Можливо, хоча б тоді буде менше дивних пропозицій на кшталт «скасування ЄСВ». Єдине, що допоки триває війна і незрозумілі її кінцеві наслідки зробити достовірні розрахунки і моделювання системи пенсійного забезпечення, навряд чи є можливим. Але це точно не означає, що ця робота має бути поставлена на паузу», — розповів Гетманцев.

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