Коливання збільшуватимуться: Данило Гетманцев розповів, як може змінитися курс валют

Голова фінансового комітету зазначив, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови.

Коливання валютного курсу збільшуватимуться. На ситуацію впливає низка причин. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Можу сказати, що волатильність, тобто коливання, збільшуватимуться. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36, і НБУ не тримає його на цьому рівні», – розповів нардеп.

Він вказав, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ.

Однак подальші дії Нацбанку залежать від фінансової стійкості. Наразі міжнародні резерви достатні для управління валютними очікуваннями та збереження відносної валютної стабільності.

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