Колебания будут расти: Даниил Гетманцев рассказал, как может измениться курс валют

Глава финансового комитета отметил, что конечная цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки.

Колебания валютного курса будут увеличиваться. На ситуацию влияет ряд причин. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина».

«Могу сказать, что волатильность, то есть колебания, будут увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. К примеру, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36 и НБУ не держит его на этом уровне», – рассказал нардеп.

Он указал, что конечная цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет балансировать себя при значительно меньшем участии НБУ.

Однако дальнейшие действия Нацбанка зависят от финансовой устойчивости. В настоящее время международные резервы достаточно для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности.

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