Хайп по поводу «пустого» Пенсионного фонда точно не соответствует действительности, — Даниил Гетманцев

Сейчас Кабмин готовится провести индексацию и все необходимые пенсионные перерасчеты.

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2023 году составили 777,8 млрд. грн. По сравнению с 2022 годом они увеличились на 25,4% или 156,9 млрд. грн. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, частично это связано с расширением функционала ПФУ, который с октября 2022 стал ответственным за выплату льгот и жилищных субсидий, а впоследствии и за их начисление, а также передачей в него в начале 2023 функций по социальному страхованию (ФССУ) ).

Но и в сопоставимых показателях доходы выросли на 16,3% или почти на 100 млрд. грн.

▪️ собственные доходы ПФУ на общеобязательное пенсионное страхование (ЕСВ и другие платежи) на 14,7% или на 59,5 млрд. грн.

▪ трансферт из государственного бюджета на 19,2% или на 40,4 млрд.грн.

План на 2023 год по собственным доходам ПФУ в части ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, перевыполнен на 1,6% или 6,9 млрд. грн.

Следовательно, в прошлом году финансовое состояние ПФУ оставалось устойчивым благодаря стабильным перечислениям ЕСВ (прежде всего по зарплате наемных рабочих, денежному обеспечению военных), а также поддержке партнеров, за счет которых была профинансирована большая часть трансферта ПФУ из государственного бюджета, а также программы ЖК-субсидий. Это позволило проиндексировать пенсии почти на 20% в марте прошлого года, провести все необходимые пенсионные перерасчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, страховые выплаты, жилищные льготы и субсидии.

Гетманцев отметил, что в конце прошлого года с подачи некоторых чиновников прозвучал тезис, что Украина без внешней помощи не сможет самостоятельно выплачивать пенсии. Да, риски большие. Но все же хочу напомнить, что, во-первых, трансферт ПФУ из государственного бюджета, большую часть которого закрыли партнерскими грантами и льготными кредитами, составляет 35% от доходов ПФУ на выплату пенсий. Остальные (65%) это отчисления от ЕСВ.

То есть большую часть пенсий Украина финансирует самостоятельно. Во-вторых, в этом месяце ожидаем положительные новости из Вашингтона и Брюсселя, добавил председатель комитета Рады.

«Поэтому хайп в сети о «пустом» Пенсионном фонде и что нечем будет платить пенсии, точно не соответствует действительности. В настоящее время правительство готовится провести индексацию и все необходимые пенсионные перерасчеты, в т.ч. в результате повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных, в текущем году», — отметил парламентарий.

«Конечно, это не снимает с повестки дня риски балансирования солидарной пенсионной системы в средне и долгосрочной перспективе с учетом постепенного сокращения внешнего финансирования бюджета, демографического кризиса, вынужденной миграции и ухудшения возрастной структуры населения, сохранения высокой безработицы (около 20%)- планов внедрения. го уровня пенсионной системы (общеобязательных накопительных пенсионных счетов) и т.д.

Считаю, что честные ответы на эти вопросы, какими бы они ни были, должны озвучиваться правительством в рамках дискуссии пенсионной реформы. Возможно, хотя бы тогда будет меньше странных предложений типа «отмены ЕСВ». Единственное, что пока идет война и непонятны ее конечные последствия сделать достоверные расчеты и моделирование системы пенсионного обеспечения, вряд ли возможно. Но это не означает, что эта работа должна быть поставлена на паузу», — рассказал Гетманцев.

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