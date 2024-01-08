Прем'єрка Франції Елізабет Борн йде у відставку

Французькі ЗМІ повідомили, що фаворитом на її посаду є міністр освіти Габріель Атталь.

Джерело фото: Christian Hartmann/AFP/Getty Images

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Про це пише «Bloomberg».

Згідно з заявою офісу президента, вона продовжуватиме керувати урядом, поки не буде призначено її заміну. Французькі ЗМІ повідомили, що фаворитом є міністр освіти Габріель Атталь.

Президент Франції Емманюель Макрон подякував Борн за її роботу та службу в дописі у соціальній мережі X.

«Ваша праця на службі нашій нації була взірцевою щодня», - написав Макрон.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

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