Що має зробити апеляційний суд у разі сумнівів щодо автора апеляційної скарги: відповідь ВС

ВС: апеляційний суд зобов’язаний перевірити електронний підпис за сумнівів щодо автора скарги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Положеннями ст. 399 КПК передбачено, що рішення про залишення апеляційної скарги без руху не може бути застосоване до апеляційних скарг, поданих на ухвали слідчих суддів, однак вимагає від суду в будь-якому випадку встановити, що така скарга подана без додержання вимог, передбачених ст. 396 КПК. У разі сумнівів щодо ідентифікації автора документа апеляційний суд повинен перевірити наявність / відсутність електронного підпису апелянта. Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС від 04.05.2026 у справі № 757/52457/25.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Слідчий суддя повернув скаргу заявнику в частині оскарження бездіяльності прокурора. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу заявника на цю ухвалу на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК, оскільки апеляційна скарга, яка подана від імені заявника, не підписана особою, яка її подала.

У касаційній скарзі заявник стверджує, що склав і підписав електронним підписом апеляційну скаргу та подав її через підсистему «Електронний суд» до місцевого суду, у подальшому того ж дня продублював скаргу з усіма додатками на офіційну електронну пошту апеляційного суду. Зазначає, що його позиція підтверджується відображенням на документах сформованого електронного контейнеру, як «asice», підписаним PDF файлом, доданим протоколом перевірки КЕП, які було завантажено через ЄСІТС до місцевого суду і того ж дня направлено на офіційну електронну адресу апеляційного суду з іншими додатками.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що ст. 399 КПК встановлює порядок залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмову у відкритті провадження.

Проте, хоча зазначена вище стаття закону, в частині залишення без руху, застосовується до апеляційних скарг на вирок чи ухвалу суду першої інстанції та не може бути застосована до апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів, однак вимагає від суду у будь-якому випадку встановити, що така скарга подана без додержання вимог, передбачених ст. 396 КПК.

Як вбачається із матеріалів справи та постановленої судом апеляційної інстанції ухвали цей суд повертаючи апеляційну скаргу, зважаючи на відсутність будь-яких актів/довідок/звітів, складених відповідальною особою цього ж суду, про неможливість здійснити перевірку електронного підпису на сайті Центрального засвідчувального органу та роздрукувати протокол про перевірку електронно-цифрового підпису або про його відсутність, не звернув уваги та не дав оцінки посиланням апелянта у скарзі про її підписання за допомогою КЕП.

Крім того, маючи прямий доступ до власних ресурсів, зокрема двох електронних пошт, електронного кабінету судді, не перевірив належним чином та не надав оцінки доданим до апеляційної скарги документам, у тому числі вкладенням .pdf.asice.

З відповіді ДП ІСС на запит Верховного Суду видно, що заявник подав підписану апеляційну скаргу до місцевого суду, проте надати інформацію з приводу подачі такої скарги та додатків до неї на електронну пошту апеляційного суду ДП ІСС не є можливим.

Тож, зважаючи на відсутність в електронному кабінеті судді Верховного Суду будь-яких прикріплених файлів-додатків чи вкладень документів та доступу до електронної пошти суду апеляційної інстанції, Верховний Суд позбавлений можливості встановити наявність чи відсутність електронного підпису заявника у документах, які він подав до апеляційного суду на відміну від цього суду.

Верховний Суд звертає увагу, що у разі сумнівів, для ідентифікації автора документа, апеляційний суд не був позбавлений процесуальної можливості перевірити наявність/відсутність електронного підпису апелянта.

Разом з цим, доводи заявника, висловлені під час касаційного розгляду про те, що апеляційний суд мав спочатку залишити його апеляційну скаргу без руху з наданням строку для усунення недоліків, є необґрунтованими, зважаючи на таке.

Положеннями ч. 1 ст. 399 КПК передбачено, що рішення про залишення скарги без руху, застосовується до апеляційних скарг на вирок чи ухвалу суду першої інстанції та не може бути застосоване до апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 04.05.2026 у справі № 757/52457/25 (провадження № 51-4471км25) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.