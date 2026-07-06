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Что должен сделать апелляционный суд в случае сомнений относительно автора апелляционной жалобы: ответ Верховного Суда

07:00, 6 июля 2026
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ВС: апелляционный суд обязан проверить электронную подпись при наличии сомнений относительно автора жалобы.
Что должен сделать апелляционный суд в случае сомнений относительно автора апелляционной жалобы: ответ Верховного Суда
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Положениями ст. 399 УПК предусмотрено, что решение об оставлении апелляционной жалобы без движения не может быть применено к апелляционным жалобам, поданным на определения следственных судей, однако требует от суда в любом случае установить, что такая жалоба подана без соблюдения требований, предусмотренных ст. 396 УПК. В случае сомнений относительно идентификации автора документа апелляционный суд должен проверить наличие / отсутствие электронной подписи апеллянта. К такому выводу пришла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 04.05.2026 по делу № 757/52457/25.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Следственный судья возвратил жалобу заявителю в части обжалования бездействия прокурора. Апелляционный суд возвратил апелляционную жалобу заявителя на это определение на основании п. 2 ч. 3 ст. 399 УПК, поскольку апелляционная жалоба, поданная от имени заявителя, не подписана лицом, ее подавшим.

В кассационной жалобе заявитель утверждает, что составил и подписал электронной подписью апелляционную жалобу и подал ее через подсистему «Электронный суд» в местный суд, в дальнейшем в тот же день продублировал жалобу со всеми приложениями на официальный электронный адрес апелляционного суда. Отмечает, что его позиция подтверждается отображением на документах сформированного электронного контейнера как «asice», подписанным PDF-файлом, приложенным протоколом проверки КЭП, которые были загружены через ЕСИТС в местный суд и в тот же день направлены на официальный электронный адрес апелляционного суда с другими приложениями.

Позиция КУС ВС

Отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что ст. 399 УПК устанавливает порядок оставления апелляционной жалобы без движения, ее возврата или отказа в открытии производства.

Однако, хотя указанная выше статья закона в части оставления без движения применяется к апелляционным жалобам на приговор или определение суда первой инстанции и не может быть применена к апелляционным жалобам на определения следственных судей, она требует от суда в любом случае установить, что такая жалоба подана без соблюдения требований, предусмотренных ст. 396 УПК.

Как усматривается из материалов дела и постановленного судом апелляционной инстанции определения, этот суд, возвращая апелляционную жалобу, учитывая отсутствие каких-либо актов/справок/отчетов, составленных ответственным лицом этого же суда, о невозможности осуществить проверку электронной подписи на сайте Центрального удостоверяющего органа и распечатать протокол о проверке электронной цифровой подписи либо о ее отсутствии, не обратил внимания и не дал оценки ссылкам апеллянта в жалобе о ее подписании с помощью КЭП.

Кроме того, имея прямой доступ к собственным ресурсам, в частности к двум электронным почтам, электронному кабинету судьи, не проверил надлежащим образом и не дал оценки приложенным к апелляционной жалобе документам, в том числе вложениям .pdf.asice.

Из ответа ГП ИСС на запрос Верховного Суда видно, что заявитель подал подписанную апелляционную жалобу в местный суд, однако предоставить информацию относительно подачи такой жалобы и приложений к ней на электронную почту апелляционного суда ГП ИСС не представляется возможным.

Таким образом, учитывая отсутствие в электронном кабинете судьи Верховного Суда каких-либо прикрепленных файлов-приложений или вложений документов и доступа к электронной почте суда апелляционной инстанции, Верховный Суд лишен возможности установить наличие или отсутствие электронной подписи заявителя в документах, которые он подал в апелляционный суд, в отличие от этого суда.

Верховный Суд обращает внимание, что в случае сомнений, для идентификации автора документа, апелляционный суд не был лишен процессуальной возможности проверить наличие/отсутствие электронной подписи апеллянта.

Вместе с тем доводы заявителя, изложенные во время кассационного рассмотрения, о том, что апелляционный суд должен был сначала оставить его апелляционную жалобу без движения с предоставлением срока для устранения недостатков, являются необоснованными, исходя из следующего.

Положениями ч. 1 ст. 399 УПК предусмотрено, что решение об оставлении жалобы без движения применяется к апелляционным жалобам на приговор или определение суда первой инстанции и не может быть применено к апелляционным жалобам на определения следственных судей.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 04.05.2026 по делу № 757/52457/25 (производство № 51-4471км25) можно ознакомиться по ссылке.

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